Edremit'te 23 bin 773 öğrenci karne sevinci yaşadı

Tüm yurtta olduğu gibi Balıkesir'in Edremit ilçesinde de öğrenciler 2018-2019 eğitim öğretim yılı 1. döneminin sona ermesiyle birlikte karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladılar.

Edremit'te bu yıl, okul öncesinde 2 bin 480, ilkokullarda 7 bin 148, ortaokullarda 7 bin 692 ve liselerde 6 bin 453 olmak üzere toplam 23 bin 773 öğrenci karne sevinci yaşadı.

İlk yarıyılın sona ermesiyle birlikte Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, öğrencilerin karne heyecanına ortak olabilmek amacıyla Şehit Hamdibey İlkokulunu ziyaret ettiler.

Şehit Hamdibey İlkokulu 3. sınıf öğrencilerine karnelerini vererek öğrencilerin karne sevincini paylaşan Kaymakamı Ali Sırmalı karne alan öğrencilere yarıyıl tatillerini nasıl geçireceklerini sorarak tatilde bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

Kaymakam Ali Sırmalı, “Sevgili öğrenciler; öncelikle hepinizi tebrik ediyorum. Yoğun bir eğitim öğretim yılının ilk dönemini tamamladınız. Bizler de karne mutluluğunuza ortak olmak amacıyla bugün sizleri yalnız bırakmadık. Sizlerden yarıyıl tatilinizi iyi değerlendirmenizi istiyorum. Özellikle kitap okuma alışkanlığınızı yarıyıl tatilinde de devam ettirmenizi istiyorum. Kitaplar sizin en yakın arkadaşınız, en yakın dostunuz olsun, size şimdiden iyi tatiller diliyorum ”dedi.

Kaymakam Sırmalı, özellikle karneleri düşük olan öğrencilerin ara dönemi iyi değerlendirerek 2. döneme hazır gelmeleri, ailelerin de çocuklarına destek olmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

2018-2019 Eğitim öğretim dönemi birinci dönem ile ilgili bilgiler paylaşan Kaymakam Ali Sırmalı; “Bugün ilçe genelinde 23 Bin 773 öğrencimiz karne heyecanı yaşadı. 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk dönemi oldukça başarılı geçen bir dönemdi. Bu süreçte özellikle çocuklarımızın başarılarında emek harcayan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca öğretmenlerimize ilçemizde BENGİ projesini sahiplenerek başarıyla uygulanmasında göstermiş oldukları üstün çabadan ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. Çocuklar geleceğimiz onların geleceğe en güzel şekilde hazırlanması adına Edremit ilçemizde çalışmalarımız devam etmektedir. Edremit ilçemizde eğitim alanında hem fiziki hem de öğretmen sayısı olarak çok önemli bir eksiğimiz bulunmamaktadır. İlçemizde eğitimin kalitesinin artırılması adına tüm kurumlarımız özverili çalışmalar yürütmektedir” dedi.