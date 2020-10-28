Edremit'te 29 Ekim coşkusu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk bırakma töreni gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, açılış konuşması ile başladı. Kaymakamlık, 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenkleri anıta bırakıldı.

Ardından protokol üyeleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında canlarını, ailelerini ve ülkenin kurtuluşu ve geleceği için kendi geleceklerini feda eden tüm şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı nın okunmasindan sonra meydandaki ilk tören sona erdi.

Törene, Kaymakam Turgay Ünsal, 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Fuat Kara, Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, siyasi partilerin ilçe başkanları ile daire amir ve müdürleri katıldı.

Törenler yarın kaymakamlıkta tebriklerin kabulü ve ardından düzenlenecek meydaki etkinliklerle devam edecek.