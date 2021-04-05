Edremit'te 945 gram metamfetamin ele geçirildi: 3 gözaltı

Balıkesir'in Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği görevlileri, sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonunda yaptıkları sıkı ve titiz çalışma neticesinde uyuşturucu satıcılarına göz açtırmadı. Yapılan operasyonda 945 gram metamfetamin ve 240 adet uyuşturucu nitelikli sentetik ecza ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından İbrahimce Mahallesi İbrahimce Caddesi'nde bir araç şüphe üzerine durduruldu. Araç içerisinde bulunan Şafak D., Yasin T. ve Mehmet E. isimli şahısların üzerinde ve araç içerisinde yapılan arama ve kontrollerde sağ ön yolcu koltuğu altında poşet içerisinde 945 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ve 240 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken 3 şüpheli şahıs ise yakalanarak gözaltına alındı. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince ele geçirilen uyuşturucu maddenin son zamanlarda yakalanan en yüklü uyuşturucu madde olduğu ve zehir tacirlerine yönelik çalışmaların titizlikle devam edeceği öğrenildi.