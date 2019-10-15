Edremit'te ahilik geleneği meslek lisesi öğrencileriyle yaşatıldı

Balıkesir'in Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Ahilik Haftası kapsamında Ahilik geleneğinin yaşatılması amacıyla Edremit Anadolu Lisesinde bir program düzenlendi.

İlçe Kaymakamı Ali Sırmalı, Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Gerkuş, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Fehim Altun, İlçe Müftüsü Ahmet Yayla ve daire amirlerinin katıldığı program; Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Turan Fırat Algül'ün açılış konuşması ile başladı. Ardından Meslek Odaları adına Lokantacılar Odası Başkanı Aykut Dürüst Ahilik Kültürü üzerine konuşma yaptı. Ardından okulun özel eğitim sınıfı öğrencileri “Ahi Evran” isimli şiiri okudu. Yine öğrencilerin hazırlamış olduğu “Bu Milletle Dünya Fethedilir” adlı kısa film ve “Ahilik-Esnaf” konulu röportajların gösterimi yapıldı. Daha sonra Şed Kuşanma Töreni canlandırması yapılarak öğrenciler tarafından Ahilik Yemini edildi. Ahilik ve Meslek Eğitim Haftası kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildikten sonra “Esnafımız Çalışırken” isimli fotoğraf sergisinin gezilmesi ile program sona erdi.