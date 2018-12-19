Edremit'te ‘Aile Okulu' semineri

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan müftülük çalışanlarına “Sağlıklı Birey, Mutlu Aile, Huzurlu Toplum” Projesi kapsamında, 2 günlük “Aile Okulu” konulu seminer düzenlendi.

15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda İlçe Müftülüğünün ev sahipliğinde, Burhaniye ile Havran İlçe Müftülüklerinin de katılımıyla yaklaşık 300 personele eşleriyle birlikte düzenlenen seminer, Kur'ân-ı kerîm kıraatının ardından İlçe Müftüsü Sait Emin Arvas'ın selamla konuşması ile başladı. Seminerde İl Müftüsü Ramazan Topcan ile kurum içinden ve kurum dışından alanında uzman kişiler tarafından sunumlar yapıldı.

Şehit Jandarma Teğmen Cengiz Evranos Ortaokulu rehber öğretmeni Fehmi Çoban tarafından ‘Ergenlik Döneminde Gençlerle İletişim', Karesi Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Şenol Yılmaz tarafından ‘Ailede Çalışma ve Çözüm Yolları', İl Müftülüğü uzman vaizi Kadir Gürler tarafından ‘Ailede Mahremiyet Bilinci', Altıeylül Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde Sosyolog olan Uğur Çoban tarafından ‘Aile ve Medya Okur-Yazarlığı', Prof Dr. Nevzat Aşık tarafından ‘Kur'an ve Sünnet Perspektifinde Aile Olmak ve Aile Kalmak', KADEM İl Başkanı Psikolog-Danışman Zehra Kahraman tarafından ‘Aile İçi İletişim', İl Müftü Yardımcısı, Şahabettin Karabay tarafından ‘Ailede Fıkhi Meseleler' ve B.Ü. İlahiyat Fak. Felsefe ve Din Bilimleri Böl. Başk. Doç. Dr. Mustafa Koç tarafından ‘Çocukluk Döneminde Din ve Değer Eğitimi' konuları anlatıldı. İki gün devam eden programın sonunda seminere katılanlara belge verildi.