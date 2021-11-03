Edremit'te AK Parti'li yeni belediye meclis üyesi göreve başladı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde AK Partili Neşet Keleş'in istifası ile boşalan belediye meclis üyeliği görevine yedek listeden Avukat Seren Bilge Çınar geldi.

Edremit Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi Neşet Keleş geçtiğimiz günlerde görevinden istifa etmişti. Keleş'in istifası ile boşalan Meclis Üyeliği görevine ilgili yasalar uyarınca AK Parti'nin yedek listesindeki sıralamaya göre Avukat Seren Bilge Çınar geldi.

AK Parti'nin çiçeği burnunda Meclis Üyesi Seren Bilge Çınar, Kasım ayı olağan toplantıda ilk kez mecliste yer aldı.

CHP'li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Çınar'ı kutlayarak hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da “Edremit Belediye Meclis Üyeliği görevinden ayrılan Neşat Keleş'ten boşalan göreve, Seren Bilge Çınar geldi. Kasım Ayı Olağan Belediye Meclis Toplantısı'na katılan Belediye Meclis Üyemiz Çınar'a AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı olarak görevinde başarılar dileriz” denildi.