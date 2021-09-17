Edremit'te ana yoldan geçen kadına otomobil çarptı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ana yoldan geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Edremit Mesleki Teknik Anadolu Lisesi kavşağında meydana geldi. Sezai K. idaresindeki 10 KH 800 idaresindeki otomobil, ana yolda yolun karşısına geçmeye çalışan Kevser A. isimli kadına çarptı. Yaralanan kadına ilk müdahale 112 Acil Yardım ekipleri tarafından yapıldı. Sedyeye alınan yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.