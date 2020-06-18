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Edremit'te anlamlı ziyaret

Bu yıl lise öğrencileri arasında ilk düzenlenen TÜBİTAK İHA Proje Yarışması’na katılan Edremit Anadolu Lisesi öğretmen, öğrenci ve okul idarecileri Kaymakam Ali Sırmalı’yı ziyaret ettiler.

Bu yıl lise öğrencileri arasında ilk düzenlenen TÜBİTAK İHA Proje Yarışması'na katılan Edremit Anadolu Lisesi öğretmen, öğrenci ve okul idarecileri Kaymakam Ali Sırmalı'yı ziyaret ettiler.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek öncülüğündeki Matematik Öğretmeni Mehmet Keskin ve İngilizce Öğretmeni Tolga Arslan ile öğrencilerimiz Mehmet Yüksel, Meltem Kuzey, Hüseyin Barış Özçelik, Tahir Çebi ve Melih Kaan İnceçayır "Göktürk Kanatları" projesi hakkında Kaymakam Ali Sırmalı'ya bilgi verdiler.


Kaymakam Sırmalı, okulun başarısı ile gurur duyduğunu belirterek TEKNOFEST'e Balıkesir'den davet edilen tek proje olmasının çok önemli olduğuna dikkat çekti.

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