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Edremit'te anne ve kızı kazada can verdi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kızı minibüsünün altında kalarak hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kızı minibüsünün altında kalarak hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Kadıköy'de AVM'lerin bulunduğu noktada meydana geldi. Bir AVM'den karşıda bulunan diğer AVM'ye karayolu üzerinden geçmek isteyen anne Naime Kıldır (49) ve kızı Seda Kıldır, İ.B. idaresindeki 34 ZZ 0815 plakalı minibüsün altında kalarak feci şekilde can verdi. Minibüs anne kıza çarptıktan sonra kaldırıma çıkıp havalanarak yol kenarındaki mağazaların tabelaların arasına girerek durdu. Anne ve kızının can verdiği feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaza nedeniyle yolda ulaşım uzun süre kontrollü şekilde sağlanırken, güvenlik güçlerinin kaza ile ilgili araştırması sürüyor.

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