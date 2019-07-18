Edremit'te asırlık dev buğday ambarı ilgi gördü

Ambarı, Dursunbey'den getirdiğini anlatan Aşık, ambarın yapımında çivi kullanılmadığını söyledi.

İlçenin Bostancı Mahallesinde Çanakkale-İzmir karayolu üzerinde eski eşya ticareti yapan 46 yaşındaki Muammer Aşık'ın satışa sunduğu tarihi buğday ambarı ilgi gördü. Ambarın, Dursunbey'in Çamköy Mahallesinden satın alındığını anlatan Aşık, “Ambarımız 3,5 2,5 ebadında olup yüksekliği de 3 metredir. Yapımında çivi kullanılmamıştır. Yaklaşık bir asırlık olmasına rağmen hiç yıpranmamış. Kamyonun üzerinde alıcısını bekliyor. Değişik amaçlarla kullanılabilir” dedi.