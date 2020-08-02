Edremit'te aydınlatma direğine çıkan genç korku dolu anlar yaşattı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde işsiz bir gencin aydınlatma direğine çıkması gece heyecan dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, gece yarısı adı Mustafa olduğu ileri sürülen bir kişi, Akçay Mahallesi'ndeki Barbaros Meydanı'nda bulunan 50 metrelik aydınlatma direğine çıktı. Kişinin kendisini zaman zaman ayaklarını keserek elleri ile kendini aşağıya sarkıtması ise büyük paniğe neden oldu. Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, geniş güvenlik önlemi alındı.

Ardından ekipler, kişiyi aşağıya indirebilmek için yoğun uğraş harcadı. Ancak başarılı olamadı. İşsiz olduğu öğrenilen kişiyi telefonla görüşen Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan ikna etmeyi başardı.

Kişinin ardından aşağıya inmesi ile çevrede bulunan vatandaşlar, derin bir nefes aldı. Kişi ifadesi alınmak üzere Akçay Polis merkezine götürüldü.