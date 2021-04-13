Edremit'te bacadan düşen kurumlar yangın çıkardı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 4 katlı binanın birinci katında bacadan düşen kurumlar yangın çıkardı.

Edinilen bilgiye göre olay, Zeytinli İkizçay Mahallesi 2031. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın birinci katında, mutfakta bacadan düşen kurumların tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangını gören ev sakinleri durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Çıkan yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği Zeytinli müfreze ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan dairedeki eşyaların islenmesi nedeni 30 bin liralık zarar meydana geldiği ileri sürüldü.