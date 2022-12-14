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Edremit'te bahçeye uçan otomobilden yara almadan kurtuldu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bahçeye uçan otomobildeki sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bahçeye uçan otomobildeki sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.


Edinilen bilgiye göre, kaza Atatürk Mahallesi TOKİ Konutları'nda meydana geldi. E.Y. (25) idaresindeki 34 GAZ 435 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, konutlarda bulunan bahçeye uçarak yan döndü. Kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Maddi hasarlı kazada, kadın sürücünün yara almadan kurtulması teselli oldu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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