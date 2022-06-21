Edremit'te Balkan ezgileriyle Rumeli şenliği

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Rumeliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Balkan Ezgileri ile Rumeli Gecesi düzenledi. Şenlik havasında geçen etkinliğe Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da katıldı.

Edremit Belediyesi'nin Zeytinli Kır Düğün Salonu'nda düzenlenen “Balkan Ezgileri ve Rumeli Gecesi” etkinliğine ilgi yoğun oldu. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma gerçekleştiren Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Gerkuş, “Dünyamızın ve ülkemizin geçtiği böylesine zor bir dönemde bu güzel geceyi tertip edenlere teşekkür ediyorum. Yıllar önce Anadolu'dan Rumeli'ye göç etmiş atalarımızın gittiği bölgelerde ortak oluşturdukları kültürü tekrar ana yurda döndüklerinde beraberinde getirdikleri örf, adet ve gelenekleri, renkli yaşam biçimleriyle, neşeli ve anlamlı müzikleriyle her zaman Anadolu kültür mozaiğinin bir parçası olmuştur.” dedi. Etkinlik boyunca danslar edilirken, katılımcılar da şarkılara eşlik etti.

Rumeli şarkıları ve danslarıyla görsel şölen havasında geçen etkinliğe CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve eşi Oya Arslan, Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu Başkanı Kamuran Atakan ve yönetim kurulu, Edremit Rumeliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Muammer Temiz, belediye meclis üyeleri, CHP İl Başkan Yardımcısı Kamuran Taşdemirel, CHP İlçe Başkanı Deniz Onur Özcan ve vatandaşlar katıldı.