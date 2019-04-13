Edremit'te başkan X-Ray dedektörlerini kaldırttı

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, belediye merkez hizmet binasının başkanlık girişi ve ana girişinde bulunan ray dedektörlerini kaldırttı. Başkan Arslan, “Halkımız ile belediye barışacak sözümü yerine getiriyoruz. Halkımız ile aramızda engeller, kapılar olmayacak. Hızlı, pratik bir şekilde sorunları çözmek ve hizmet etmek için göreve geldik. Herkes dilediği gibi başkanla ve belediyenin ilgili birimleri ile görüşebilecek” dedi.