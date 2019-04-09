Edremit'te başkan yardımcıları belirlendi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yeni göreve başlayan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, başkan yardımcılarını belirledi.

Edremit Belediyesi resmi sosyal medyasında duyurulan açıklamamada “Edremit Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyeleri Tümdeniz Çelebi ve Ahmet Elman, Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan tarafından Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.” Denildi.