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Edremit'te batan özel tekne itfaiye tarafından kıyıya çekildi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde şiddetli lodos fırtınası nedeniyle batan 6 metrelik özel tekne itfaiye tarafından kıyıya çekildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde şiddetli lodos fırtınası nedeniyle batan 6 metrelik özel tekne itfaiye tarafından kıyıya çekildi.


Edinilen bilgiye göre, Zeytinli İkizçay Mahallesi üzerinde dere içinde lodos fırtınası nedeniyle su alarak batan Defnem Efe isimli 6 metrelik özel tekne Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği kurtarma ekipleri tarafından battığı yerden kıyıya çekildi. Teknede maddi hasar olduğu öğrenildi.

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