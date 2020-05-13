Edremit'te berberler ve kuaförler denetlendi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan ve normalleşme süreci ile birlikte 11 Mayıs'tan itibaren yeniden hizmet vermeye başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarına denetimler yapılmaya devam ediyor.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı'nın talimatıyla Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Edremit Belediyesi Zabıta ekiplerince Edremit'te faaliyet gösteren berber, kuaför ve güzellik salonlarına gerçekleştirilen denetimlerde; İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kuralları dahilinde; iş yerinin temizliği ve sterilizasyon işlemi başta olmak üzere, maske takılması, sosyal mesafe kuralına uyulması, tek kullanımlık önlük ve havluların tercih edilmesi, randevu usulüne göre hizmet sunulması gibi bir çok konuda denetimler ve uyarılar yapıldı. Yapılan denetimler sonucunda, eksikleri tespit edilen işyerleri sahipleri eksiklerin giderilmesi konusunda uyarıldılar. Konuyla ilgili açıklama yapan Kaymakam Sırmalı; “Önceliğimiz halkımızın sağlığıdır. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde bir süredir kapalı olan berber, kuaför ve güzellik merkezleri, 11 Mayıstan itibaren ülkemizde kontrollü olarak başlayan normalleşme süreci kapsamında yeniden hizmet vermeye başladılar. Biz de ilçemizde vatandaşımızın daha sağlıklı ve daha hijyenik ortamlarda hizmet alması amacıyla denetimlerimizi sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.