Edremit'te bıçak zoruyla gasp

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir şahsın bıçak ile gaspa uğramasının ardından polis gaspçıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz gece saatlerinde Hekimzade Mahallesi Eski Bayramyeri Caddesi'nde meydana geldi. Muharrem Sarı isimli şahıs, Y.S. tarafından bıçakla gasp edilerek cep telefonu alındı. Sarı'nın imdat çığlıkları üzerine bölgeye Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri sevk edildi. Y.S. ise ekipler gelmeden kaçtı.

Sarı'nın ifadesini alan ekipler Y.S.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Y.S.'nin birçok suçtan suç kaydı olduğu öğrenildi.