Edremit'te BİGEP sınavında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Balıkesir Valiliği himayelerinde yürütülen BİGEP projesi dahilinde gerçekleştirilen sınavlarda Edremit ilçesinde ortaokul ve lise düzeyinde ilk 5'te yer alan öğrencilerle ödülleri Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş tarafından verildi.

Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Kaymakam Odabaş, başarıda emeği geçen okul idarecileri ve öğretmenlere teşekkür etti. Ödül törenine; İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, şube müdürleri ve dereceye giren öğrenciler katıldı.