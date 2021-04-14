Edremit'te bir günde 2 araç yandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde elektrik tesisatında sorun nedeniyle bir günde 2 araç yandı.

Edinilen bilgiye göre, ilk yangın Kadıköy Mahalllesi karakol önünde meydana geldi. İ.M. idaresindeki 10 V 0856 plakalı araçtan seyir halinde iken dumanlar çıkmaya başladı. Durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Diğer araç yangını ise Hamidiye Mahallesi Özoglu Sitesi Kanlıdere Köprüsü mevkisinde çıktı. N.T. idaresindeki 17 EL 606 plakalı seyir halindeki araç yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Bu yangınların elektrik kablolarındaki sorun nedeniyle çıktığı tahmin ediliyor.