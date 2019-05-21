Edremit'te bir haftada 7 bin metrekare asfalt

Balıkesir'in Edremit Belediyesi'nin yaz sezonu öncesinde başlattığı asfaltlama çalışmaları tüm hızı ile devam ediyor. Zeytinli Mahallesi'nde bir hafta içerisinde 7 bin metrekare sıcak asfalt kaplama yapılarak bozuk yollar yenilendi.

Edremit Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın talimatları ile ilçe genelinde asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Akçay, Sarıkız Mahallesi ve İkizçay Mahallesi'nde şehir su şebekesi nedeniyle kazılan yolların asfalt ve parke taş kaplamalarını yapan ekipler çalışmalarını Zeytinli Mahallesi'nde de sürdürüyor. Zeytinli Çayı ve Kuruçay mevkii üzerindeki köprülerde, Zeytinli Mahallesi girişinde, Zeytinli Mesire Yeri, Yaşar Okyar Köprüsü ve Sarıkız Mahallesi Olivecity arkasında bulunan 303 sokakta sıcak asfalt ve parke taş döşeme çalışmaları yapıldı. Bir hafta içerisinde 7 bin metre kare asfalt kaplaması yapılarak bozuk yollar yenilendi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, yaz sezonu yoğunluğu başlamadan yolların bakım ve onarımlarının tamamlanacağını ifade etti. “Akçay, Sarıkız, İkizçay Mahallesi'nden sonra Zeytinli ve Altınoluk Mahallesi'nde ekiplerimizin çalışmaları sürüyor. Bayram tatili öncesinde bitirilerek halkımızın kullanımına sunulacak” dedi.