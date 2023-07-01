İhlas Haber Ajansı

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Edremit'te boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuğu cankurtaran ekibi kurtardı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaran ekipleri, Edremit sahilinde biri 5 diğeri ise 8 yaşındaki çocuğu boğulmaktan kurtarırken, 4 yaşında kaybolan yabancı uyruklu kız çocuğunu ise ailesine teslim etti.


Edinilen bilgiye göre, Edremit sahili Altınkum ve Altınoluk arasındaki sahil bandında denizde 5 yaşındaki A.K. isimli çocuk ile 8 yaşındaki U.D. isimli çocuğunun boğulmak üzere olduğunu görenler durumu cankurtaran ekiplere bildirdi. İki çocuk son anda boğulmaktan kurtarılarak ailelerine teslim edildi.


Öte yandan Güre Mahallesi Melekhanım Sitesi'nde ise 4 yaşında kaybolan yabancı uyruklu M.T. isimli kız çocuğunu ağlarken bulan ekipler, kısa sürede kız çocuğunu ailesine teslim etti. Aileler, cankurtaran ekiplerine teşekkür etti.

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