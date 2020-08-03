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Edremit'te boğulmak üzere olan genci cankurtaran kurtardı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde denize giren bir genç boğulmak üzere iken, Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı cankurtaran ekipleri tarafından kurtarılarak denizden çıkarıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde denize giren bir genç boğulmak üzere iken, Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı cankurtaran ekipleri tarafından kurtarılarak denizden çıkarıldı.


Edinilen bilgilere olay, Zeytinli Altınkum Plajı'nda meydana geldi. Recep C. isimli kişinin denizde tehlike atlaması üzerine yardımına cankurtaran ekipleri koştu. Denizden çıkarılan şahıs, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

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