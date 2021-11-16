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Edremit'te bulaşık makinesinden yangın çıktı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bulaşık makinesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulaşık makinesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Kadıköy Fatih Mahallesi'nde Metin K. ait 7 katlı binanın 4.katında bulaşık makinesinden çıkan yangın bir anda büyüdü. İhbar üzerine yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangın, söndürülürken dairede maddi hasar meydana geldi.

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