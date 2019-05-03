Edremit'te büyüleyen sergiler

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Halk Eğitimi Merkezi (EHEM) tarafından açılan ‘Karma EL Sanatları' kurslarında eğitim gören kursiyerlerin yıl boyunca hazırladıkları el emeği göz nur eserler sergilerle görücüye çıkarken, göz kamaştırdı.

Alemizade Merkez Binası ile ek binadaki kursların yıl sonu sergileri ayrı ayrı Kaymakam Ali Sırmalı, eşi Nuray Sırmalı, Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sedat Avcı tarafından açılarak vatandaşların beğenisine sunuldu.

Kaymakam Ali Sırmalı tarafından açılan 7 den 70'e insanımıza Hayat Boyu Öğrenme Hizmetleri götürmeyi üstlenen bir eğitim kurumu olarak talepler doğrultusunda açılan kursların, ilçede eğitim seviyesinin yükseltilmesi bakımından büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Sırmalı, “İlçemizde her yaştan insana, istekleri doğrultusunda eğitim-öğretim faaliyetleri veren, binlerce kursiyeri bulunan EHEM, çok ciddi ve toplumsal fayda sağlayan bir eğitim kurumumuzdur. EHEM'in çalışmalarına büyük destek veriyoruz. EHEM bünyesindeki öğreticilere, gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür ediyoruz. Kurumumuz bünyesinde halk eğitimi kurslarımızın talepler doğrultusunda açılması çok büyük önem arz ediyor. Merkez yetkililerini tebrik ederim.”dedi.

Eğitimlerinin yaz aylarında da dikkat devam edeceğine dikkat çeken EHEM Müdürü Sedat Avcı, kursların açılmasında destek olan yetkililere teşekkür ederek ilçede çıtayı daha yukarılara çıkarmak için yoğun gayret içinde olmaya devam edeceklerini bildirdi. Protokol üyeleri ardından sergiyi gezerken hayran kaldılar. Sergilerin 3 gün açık kalacağı öğrenildi.