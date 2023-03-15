Edremit'te çaldıkları motosiklete binerken yakalandılar

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çaldıkları motosikletle gezen kişiler polise yakalandılar.

Edinilen bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi 552 Sokak'tan sanayi bölgesine doğru siyah renkli motosiklet üzerinde şüpheli şahıslar olduğu yönünde ihbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemede 10 DCJ 84 plakalı motosikletin gece Kadıköy Şeyh Muhittin Caddesi'nden çalındığı tespit edildi. Olayla ilgili olarak Yusuf D. (22) ile Çağdaş K. (33) isimli kişiler gözaltına alınırken, motosiklet ise sahibine teslim edildi. Olayla ilgili yakalanan kişilerin işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.