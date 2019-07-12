Edremit'te çalışmalar dört koldan sürüyor

Balıkesir'in Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol düzenleme ve parke taş kaplama çalışmalarını 9 ayrı noktada devam ettiriyor.

Edremit genelinde sıcak asfalt kaplama ve yolların bakım-onarımının yanı sıra parke taş kaplamaları Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından aralıksız olarak devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü'na bağlı ekipler tarafından Altınoluk Mahallesi, Zeytinli Mahallesi, Azerbaycan Caddesi, Çıkrıkçı Caddesi, Altınkum Mahallesi, 3077 Sokak, 3032 Sokak, 1012, Sokak ve 1001 Sokak'ta eş zamanlı olarak yol düzenleme, altyapı ve parke taş kaplamaları yapılıyor. Birçok cadde ve sokak komple yenilenip daha kullanışlı hale getirilirken, küçük eksiklikler de ekipler tarafından gideriliyor. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için çalıştıklarını belirterek Edremit genelinde ara vermeden tüm çalışmaların hızlı bir şekilde devam edeceğini söyledi. Vatandaşlarda küçük dokunuşlarla kent hayatını kolaylaştıran belediye ekiplerine teşekkür ettiler.