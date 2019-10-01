Edremit'te 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' kutlanıyor

Edremit Müftüsü Ahmet Yayla, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Edremit Belediyesi'ni ziyaret etti.

Her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Edremit ilçe Müftüsü Ahmet Yayla ve beraberinde ki heyet Belediye Başkan Vekili Ahmet Elman tarafından konuk edildi. Müftü Ahmet Yayla, hafta dolayısı ile düzenlenen etkinlikler hakkında bilgi verdi. Yayla, “Hedefimiz en küçük yaştan en büyüğüne kadar herkesi camilerimizde misafir etmek istiyoruz. Allah'ın evine Allah'ın misafirlerini davet ediyoruz. Bu yıl “Cami ve Hayat” teması ile kutlayacağımız tüm etkinliklerimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi. Edremit Belediye Başkan Vekili Ahmet Elman'da Müftü Yayla ve tüm heyetin Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı. Edremit Belediyesi olarak diğer tüm kurum ve kuruluşlarla olduğu gibi Müftülük ile de uyum ve işbirliği içerisinde olmaya devam edeceklerini ifade etti. Ziyarette Müftü Yayla'ya Vakıf-Sen Edremit Temsilcisi Fahri Erer, Memur-Sen Edremit Temsilcisi Bahtiyar Pehlivanoğlu ve Müftülük Şube Müdürü Adem Albayrak eşlik etti.