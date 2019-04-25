Edremit'te çamur yağdı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki gündün bu yana etkili olan yağmur yeryüzüne çamur olarak düştü.

Edremit Körfezi'nin Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etkisine girmesi ve yağışlı havanın birleşmesiyle yağmurlar çamur olarak yağdı. Özellikle araçların üzerinde sabah saatleri itibariyle çamur yağışının etkileri görüldü. Bir çok araç sahibi adeta çamura bulanan otomobillerini yıkatmak için yıkama servislerine gitti.