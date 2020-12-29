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Edremit'te “Covid-19 Bekleme Alanı” hizmete girdi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Covid-19 salgını ile mücadelede alınan acil ve önleyici tedbirlerin bir parçası olarak Covid-19 hastaları için özel bekleme alanları oluşturuldu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Covid-19 salgını ile mücadelede alınan acil ve önleyici tedbirlerin bir parçası olarak Covid-19 hastaları için özel bekleme alanları oluşturuldu.


Yapımı tamamlanan “Covid-19 Bekleme Alanı” ile ilgili açıklama yapan Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal; “İlçemizde koronavirüs salgını ile etkin mücadele kapsamında önlemlerimizi genişleterek almaktayız. Bu kapsamda özellikle Covit-19 hastalarımızın mağdur olmaması ve daha kaliteli hizmet alabilmesi için özel bekleme alanları oluşturduk. Edremit Devlet Hastanemizin bahçesinde yapımı tamamlanarak hizmete giren toplamda 126 m2 büyüklüğünde iki ayrı bölümden oluşan bekleme alanlarında; Covid-19 pozitif hastalarıyla, septom gösterme açısından şüpheli görülen hastaların hastanenin diğer alanlarıyla temas etmeden, kış mevsiminin soğuk iklim şartlarından etkilenmediği güvenli bir ortamda bekletilmeleri sağlanacak.


Bu kapsamda Covid-19 Bekleme Alanlarının ilçemize kazandırılmasında emeği geçen Ticaret Odası Başkanımız Coşkun Salon'a ve Ak Parti İlçe Başkanımız Ekrem Umutlu'ya hassaten teşekkür ederim” dedi.

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