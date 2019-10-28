Edremit'te Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Edremit ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları protokolün Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma törenine, Kaymakam Ali Sırmalı, Balıkesir CHP Milletvekili Ensar Aytekin, 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Aytaç ve Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, askerler, daire amir ve müdürleri ile öğrenciler katıldı. Kaymakamlık, tugay komutanlığı ve belediye başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenlere, 29 Ekim Salı günü saat 09.30'da Kaymakamlık makamında tebriklerin kabulü ve ardından saat 10.00'daki resmi törenin Şehit Hamdibey Meydanı'nda düzenlenmesi ile devam edilecek. Gece ise fener alayı yapılacak.