Edremit'te demir hırsızlığı şüphelisi polisten kaçamadı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde artan demir hırsızlığı olayları ile ilgili olarak bir kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çayiçi Caddesi'nde önceki gün kuruyemişçi önündeki çikolata makinesinin demir aksamlarını aldığı ileri sürülen Erdem B. (32) isimli şüpheli polisin sıkı takibi sonucu kıskıvrak yakalandı.

Adliyeye sevk edilen kişi serbest bırakıldı. Vatandaşlar, hırsızlık olaylarının önüne geçilebilmesi için cezai yaptırımın arttırılmasının şart olduğunu ifade ettiler.

Bilindiği üzere ilçede oturulmayan yada oturulduğu halde dışarıda bırakılmak zorunda bulunan demir aksamları kişi yada kişilerce çalınıyor. Demir fiyatının artması nedeniyle bu tür olaylarda büyük artış yaşandığına dikkat çeken vatandaşlar, kanuni olarak bu tarz olaylar sonucu yakalanan kişinin salınmaması için kanuni düzenleme yapılmasını ve hurdacıların da çalıntı mal konusunda şüpheli olarak işlem görmesi istiyor.