Edremit'te Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın yılı dönümü Akçay Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenlerle kutlandı.

Akçay Mahallesi Cumhuriyet Meydanında Atatürk heykeline çelenk sunumu ile başlayan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti. Akabinde Liman Başkanı Musa Uykur tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Daha sonra protokol üyeleri tarafından, deniz şehitlerinin aziz hatıralarını anmak üzere yolcu motoru ile Edremit Körfezine çelenk bırakılarak bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Törene; Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Vekili İsmail İbiş, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Aslan, Edremit Liman Başkanı Musa Uykur, Küçükkuyu Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Ahmet Yakın, Edremit Liman Başkanlığı Personeli ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personeli katıldı.