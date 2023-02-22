Edremit'te depremzedeler için yardımlar devam ediyor

Balıkesir'in Edremit Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin ardından ilçeye gelen depremzedelere yardım elini uzatmaya devam ediyor. Gıda, temizlik ürünleri ve giyim ihtiyaçları Edremit Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nde sağlanıyor.

Edremit afet sonrası ilçeye gelen depremzedelere yardım elini uzatıyor. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 11 ilde yıkıma neden olan depremin ardından bölgeye yardım malzemeleri, seyyar mutfak, iş makineleri, ekipman, ambulans ve ilk yardım personellerini gönderen Edremit Belediyesi, ilçeye gelen depremzedelerin de yanında olmaya devam ediyor. Kaymakamlık makamının koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda Edremitliler, Edremit Belediyesi çatısı altında yardımlaşıyor. Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezi'nde depremzedelerin ihtiyaçları karşılanıyor.

Edremit Belediyesi'nin konaklama tesislerinde, çeşitli oteller ve evlerde yaklaşık 3 bin 500 depremzede ağırlanıyor. Depremzedeler ilk önce kaymakamlıkta oluşturulan Açık Kapı birimine kayıt yaptırıyor daha sonra Şükrü Tunar Kültür Merkezi'ne ihtiyaçları karşılanmak üzere yönlendiriliyor. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da Edremitlilere büyük bir dayanışma örneği gösterdikleri için teşekkür etti. Arslan, büyük felaket sonrası yaraları sarmak için çalıştıklarını belirterek, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.