Edremit'te depremzedeler, konakladıkları otelin bahçesine zeytin fidanı dikti

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki 5 yıldızlı otelinin kapılarını depremzedelere açan işletmeci, ailelerin biraz moral bulmaları amacıyla onlarla birlikte zeytin fidanı dikimi gerçekleştirdi.

6 Şubat'ta gerçekleşerek 11 ili etkileyen deprem sonrasında evlerinde hasar oluşan, bulundukları ortamlardan uzaklaşmaları amacıyla değişik kentlerde misafir edilen depremzedeler için bazı tesislerde çeşitli aktiviteler düzenleniyor. Güre Mahallesi'ndeki otelin bahçesine dikilen zeytin fidanlarına dikimi gerçekleştiren ailelerin isimleri veriliyor.

Ramada Resort Kazdağları Thermal & Spa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yağız Öngen, otellerinde ağırladıkları depremzedelerle birlikte bir proje gerçekleştirerek zeytin fidanı dilimi yaptıklarını söyledi. Öngen, "Geçirdiğimiz zor günlerden nasıl birlikte el ele üstesinden geleceksek aynı şekilde doğayı da yine yenilemek için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Hepsi birer depremzede ailemiz adına dikiliyor. O fidanlara sonrasında bakmaya devam edeceğiz" dedi.

Özellikle ailelerin ve çocukların deprem psikolojisinden uzaklaşmasını sağlamak amacıyla doğayla bütünleşmelerinin çok önemli olduğunu ifade eden Öngen, zeytin fidanlarını dikip, bahçede hayvanlarla tekrar doğayla ilgilenerek yaşadıkları olumsuzluklardan uzaklaştıklarını ve tekrar kendilerini yenileme şansları bulduklarını aktardı.

Malatya'dan gelen depremzede Murat Taştan, "Sağ olsunlar Mehmet Bey ve personeline teşekkür ediyorum. Çok ilgilendiler. Zeytin ağacı dikimine çağırdılar, bizi davet ettiler. Çocuklarımın adına ağaç diktik" diye konuştu.

Malatya'dan geldiğini belirten İkra Taştan da, "Ben deprem bölgesinden geldim. Burada kaldığım Ramada Otel'de zeytin ağacı diktik. Daha önce ağaç dikmemiştim" açıklamasını yaptı.

Belinay Taştan ise Malatya'dan geldiklerini ve zeytin fidanı diktiklerini belirterek, bunun da kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.