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Edremit'te dere yatakları temizleniyor

Balıkesir’in Edremit İlçesinin Akçay Mahallesi’nde bulunan Pina Deresi ve bağlantılı kanallar Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizleniyor.

Balıkesir'in Edremit İlçesinin Akçay Mahallesi'nde bulunan Pina Deresi ve bağlantılı kanallar Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizleniyor.


Edremit Belediyesi dere yataklarında periyodik temizlik çalışmalarına devam ediyor. İş makineleri ile kanallar içindeki sazlıklar temizlenirken moloz ve benzeri atıklar da ortadan kaldırılıyor. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan verdiği talimatla yaz sezonu öncesi turistik mahallelerdeki bu çalışmalara hız verdi. Çalışmayla ilgili Başkan Arslan, “Çevik ve etkili belediye şiarımızla temiz bir çevre, Edremit'imizi güzel bir kent görünümüne kavuşturmak için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

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