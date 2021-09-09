Edremit'te düşman işgalinden kurtuluşun 99. yılı coşkuyla kutlandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü halkın katılımıyla coşkulu bir şekilde kutlandı.

Kuva-yi Milliye hareketinin başladığı yerlerden olan Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü Cumhuriyet Meydanı'nı ve Adnan Medres Bulvarı'nda düzenlenen törenler ile kutlandı. Kutlama töreni Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Kutlamalar kaymakamlık, garnizon komutanlığı ve belediye başkanlığı makamları çelenklerinin Atatürk Anıtı'na konulmasıyla başladı. Kaymakam Turgay Ünsal, 19. Motorlu Piyade Tugayı ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Alper Örün, Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve diğer protokol mensupları, askeri erkan, muharip gaziler, sivil toplum kuruluşları, dernek ve oda başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaşın katıldığı kutlamalarda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Sevgili Edremitliler, Bizim için çok anlamlı olan bugün size şunu anlatmaya çalıştım: Edremit'in kurtuluşu cesarettir, mücadeledir, özveridir, direniştir. Bugün Edremit'in denizine giriyorsak, dağlarında geziyorsak, havasını soluyorsak hep bunlar sayesindedir. Edremitli atalarımızın, tüm kahramanlarımızın mücadeleleri bize ilham olsun. İsmini andığım ve anamadığım tüm atalarımıza şükranlarımı sunuyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle anıyorum. Edremit'in 99. kurtuluş yıldönümü kutlu olsun.” dedi.

Adnan Medreres Bulvarındaki resm-i geçide atlarıyla alana gelen Edremit efeleri, protokol mensuplarına Türk bayrağı hediye etti. Ardından tören geçişleri başladı. Askerler, sivil toplum kuruluşları, dernek ve odalar ile ilçedeki işletmeler, yaya olarak ve araçlarıyla gerçekleştirdiği resm-i geçit ilgiyle izlendi.

Törenler sırasında temsilî kurtuluş canlandırmasında genç bir kadının zincire vurulması AK Parti Edremit Belediyesi Meclis Üyesi Murat Tuna tarafından sert bir şekilde protesto edildi. Murat Tuna “Türk kadınını zincire vuracak daha anasından doğmadı” diyerek tepkisini gösterdi. Binlerce kişinin izlediği törenlerde bazı araçlardan Türk bayrakları dağıtılırken, güvercinler bırakılıp, kalem, defter, şapka, kolonya, şeker dağıtıldı.