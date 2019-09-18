Edremit'te EDFOD karma fotoğraf sergisi açıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Fotoğraf Sanatı Derneği (EDFODN tarafından düzenlenen karma fotoğraf sergisi Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde açıldı.

Edremit ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Edremit Fotoğraf Sanatı Derneği (EDFOD) üyelerinin karma fotoğraf sergisi açıldı. “2019-2020 Fotoğraf Sezonu Açılışı” olarak sunulan sergide dernek üyelerinin Kazdağları temalı fotoğrafları başta olmak üzere, portre ve makro çekimlerin bulunduğu fotoğraflar beğeniyle karşılandı. Serginin açılışını Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, Edremit Belediyesi Altınoluk Şube Sorumlusu Mustafa Özkan ve Edremit Fotoğraf Sanatı Derneği (EDFOD) Başkanı Özcan Şimşek birlikte yaptı. Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, "Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan'ın öncülüğünde sanatın ve sanatçıların yanında olmaya devam edeceğiz. Bakmakla, görmek arasında fark vardır. Fotoğrafçılar gören insanlardır. Bugünde gördükleri birbirinden farklı fotoğraflarla bizimle paylaşan tüm EDFOD üyesi arkadaşlarımı kutluyorum. Serginin hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Edremit Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Özcan Şimşek'te derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Katılım sağlayan konuklara teşekkür etti. Sergi 23 Eylül Pazartesi gününe kadar Şükrü Tunar Kültür Merkezi fuaye alanında sanatseverlere açık olacak.