Edremit'te eğitim yatırımları hız kesmiyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde eğitim ve öğretimin kalitesinin artırılması için çalışmalar tüm hızıyla sürerken ilçede bir yıl içinde 6 yeni okulda 134 derslik kazandırıldı.

Edremit'e son 1 yılda 1'i hayırsever desteği olmak üzere 6 yeni okulda 134 derslik, 300 kişilik öğrenci yurdu ve 200 öğrenci kapasiteli spor salonu kazandırıldı.

Yapımı tamamlanmış olan Kadıköy Zehra Baysal Anaokulu, Kadıköy Mehmet Refii Terzioğlu İlkokulu, Zeytinli Naim Süleymanoğlu İlkokulu, Altınoluk Zahit Eroğlu İlkokulu, Remzi Molvalıoğlu Ortaokulu ve Kadıköy Leman Akpınar Ortaokulunun yeni binalarında öğrencileri bakanlık ve valilik onaylarının gelmesiyle eğitim öğretim faaliyetlerine başladılar.

Ayrıca Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yanında 300 kişilik öğrenci yurdu da tamamlanarak Yatırım İzleme Başkanlığınca geçici kabulü yapıldı ve Sosyal Yardımlaşma Vakfınca müdürlüğüne teslim edildi. Edremit Anadolu Lisesine kazandırılan Spor Salonu inşaatında ise son rötuşlar yapılmakta. Edremit Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, çalışmalarda emeği geçen başta Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'ya, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı'ya, hayırseverlere ve destek verenlere teşekkür etti.