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Edremit'te elektrik direğinden çıkan kıvılcımlar paniğe neden oldu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde elektrik direğinden çıkan kıvılcımlar pazar yerinde paniğe neden oldu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde elektrik direğinden çıkan kıvılcımlar pazar yerinde paniğe neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, Kapıcıbaşı Mahallesi Kapıcıbaşı Caddesi üzerindeki elektrik direğinden bir anda kıvılcımlar çıkmaya başladı. Esnaf ve çevre sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi. Bölgeye itfaiye, elektrik ve polis ekipleri sevk edildi. Alınan önlemlerle yangının engellenmesi üzerine esnaf ve pazar alışverişi yapanlar rahat bir nefes aldı.

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