İhlas Haber Ajansı

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Edremit'te elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti

Balıkesir’in Edremit ilçesinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, apartmanda paniğe neden oldu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, apartmanda paniğe neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, olay Zeytinli Mahallesi'nde meydana geldi. 2 katlı binanın zemin katında çıkan yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği, jandarma ve sağlık ekipleri müdahale etti. Yangın, apartmanda büyük paniğe neden olurken, daire kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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