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Edremit'te elektrik trafosu patladı, pano aracın üstüne devrildi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde şiddetle patlayan elektrik trafosu, içinde sürücü bulunan aracın üstüne devrildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde şiddetle patlayan elektrik trafosu, içinde sürücü bulunan aracın üstüne devrildi.


Olay, akşam saatlerinde Kapıcıbaşı ile Çayiçi Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Elektrik trafosu henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlayan trafonun aşağısında bulunan pano ise park etmek üzere olan B.K. idaresindeki 16 LCM 12 plakalı aracın üzerine devrildi. Ne olduğunu anlayamadığını belirten sürücü, "Yan koltuktan çıktım. Korkmadım" diye konuştu.


Başka bir görgü tanığı ise, “Çok şiddetli patlama oldu. Trafonun direğinden ateş yükseldi, alev saçıldı” şeklinde konuştu.


Olay yerinde polis güvenlik önlemi alırken, Kapıcıbaşı Mahallesi'nin bir kısmı elektriksiz kaldı.

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