Edremit'te eski sokak bu proje ile hayat buluyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kaymakamlık öncülüğünde yürütülen “Tarihi Edremit Evleri Gün Yüzüne Çıkıyor” projesi kapsamında dış cephe restorasyon çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor.

Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal beraberinde UEDAŞ Müdürü Mehmet Faruk Bozan, Edremit Belediyesi Elektrik Mühendisi Umut Karaoğlu ve Proje Koordinatörü Selma Tekçe ile birlikte restorasyon çalışması süren sokak projesi uygulama alanında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında firma yetkililerinden bilgi aldı.

Edremit'te turizme kazandırılamamış birçok kültürel varlığın bulunduğunu dile getiren Kaymakam Ünsal: “İlçemiz, kültürel açıdan büyük bir hazine konumundadır. Bu kültürel zenginliklerimizin değerini bilmeli, korumalı ve gelecek nesillere en iyi şekilde miras bırakmalıyız. Eşsiz mirastan gurur duyulması amacıyla hazırlanan kaymakamlığımızca hazırlanan ve GMKA tarafından desteklenen projemizle tarihi sokak gün yüzüne çıkarılarak turizme kazandırılacaktır” dedi.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı destekli projede; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi proje ortağı, Edremit Belediyesi ise proje iştirakçisi olarak yer alıyor. Projenin 7 ay gibi kısa bir sürede tamamlanması hedefleniyor.