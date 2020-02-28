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Edremit'te esnaf şehitler için yürüdü

Suriye’nin İdlib kentinde düzenlenen hain hava saldırısı sonucu şehit olan 33 kahraman Mehmetçik için Balıkesir’in Edremit ilçesinde Türk bayraklarıyla yürüyüş düzenlendi.

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hain hava saldırısı sonucu şehit olan 33 kahraman Mehmetçik için Balıkesir'in Edremit ilçesinde Türk bayraklarıyla yürüyüş düzenlendi.


Suriye'nin İdlib kentinde rejim kuvvetleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına düzenlenen hava saldırı sonrasında tepkiler sürüyor. Akşam 20.30 sıralarında toplanan sanayi sitesi esnafı, Hürrriyet Caddesi'nden ellerinde Türk bayraklarıyla birlikte ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez' şeklinde slogan atarak, Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Burada saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okuduktan sonra gençler, şehitler için yapılan dua sonrası dağıldı.

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