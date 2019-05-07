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Edremit'te fırınlara Ramazan denetimi

Balıkesir’in Edremit Belediyesi, Ramazan ayının başlaması ile birlikte unlu mamül satışı yapan işyerlerine denetimlerini sıklaştırdı.

Balıkesir'in Edremit Belediyesi, Ramazan ayının başlaması ile birlikte unlu mamül satışı yapan işyerlerine denetimlerini sıklaştırdı.


Edremit Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayının başlamasıyla birlikte sofraların vazgeçilmezi olan pide üretimi yapan fırınlara denetimleri arttırdı. Unlu mamul üretimi yapan işyerlerinde gramaj, hijyen ve ruhsat kontrolü yapan ekipler, denetimlerde işletme sahibi ve çalışanlarını uyulması gereken kurallar hakkında da bilgilendirdi. Ayrıca fırınlara pidelerin dağıtımında kullanılmak üzere için kese kâğıdı dağıtıldı. Yapılan denetimlerde birçok fırının hijyen ve üretim kurallarına uyduğu belirlendi. Zabıta Müdürlüğü yetkilileri “Denetimlerimizde, öncelikle insan sağlığını tehdit eden unsurlara dikkat ediyoruz. Ayrıca üretilen ekmek ve pidelerin gramajlarını da kontrol ederek, belirlenen kurallara uyulup uyulmadığına bakıyoruz” dediler.

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