Edremit'te geleceğin yazarları yetişiyor

Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü öğrencilerin şairlik ve yazarlık yanını ortaya çıkaracak ‘Kayda Değer' adlı kitapta 149 öğrencinin eserini bir araya getirdi.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından BENGİ Projesi kapsamında hayata geçirilen "Kayda Değer" adlı kitabın tanıtım töreninde idareci, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Değerler eğitimini, genç nesillere küçük yaşlardan itibaren benimsetebilmek; kitap okumanın yanında yazarak düşünme ve anlatma becerilerini geliştirmek ve öğrencilerin yazmış oldukları öykü, şiir, deneme gibi çalışmaları bir kitapta toplayarak geleceğin usta kalemlerini keşfetmek amacıyla hayata geçirilen "Kayda Değer" projesi kapsamında ilçe genelindeki 149 ortaokul ve lise öğrencisinin deneme, hikaye ve şiir türündeki eserleri 'Kayda Değer' adlı kitapta bir araya getirildi.

Koç, “Edremit okuyordu, Edremit artık aynı zamanda yazıyor”

Heybende ne kadar tohum olursa olsun, o tohumlar ne kadar kaliteli olursa olsun, onları toprağa atmayınca onlardan herhangi bir şey elde edemezsiniz diyerek sözlerine başlayan Edremit İlçe Milli Müdürü Yusuf Koç, “149 öğrencinin eline kalemi, kağıdı verince onlardan ne denli kaliteli ürün alınacağını gördük. Görmekle kalmadık, iliklerimize kadar hissettik. Elinden tutunca bir çocuğun gözlerindeki ışıltıyı, ruhundaki cevheri gördük. Edremit okuyordu, Edremit artık aynı zamanda yazıyor. Geleceğin yazarlarını yetiştirme çabamız devam edecek” dedi.

Müdür Yıldız, “Değerlerimizle adım adım büyüyoruz”

Edremit'in, eğitim-öğretim adına gerçekleştirdiği çalışmalar ve uyguladığı projelerle ilimizin en gözde ilçelerinden biri olduğuna dikkat çeken İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, “Bugün böylesine güzel bir etkinlikte siz değerli idareci, öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte olduğum için çok mutluyum. Böylesine güzel bir çalışmanın hayat bulmasındaki değerli katkıları nedeniyle Edremit Kaymakamımız Ali Sırmalı'ya, kitabımızın basımını üstlenen hayırseverimiz Murat Tuna'ya ve Edremit İlçe Milli Müdürümüz Yusuf Koç'un şahsında emeği geçen herkese teşekkürü bir borç biliyorum. Ömer Seyfettin, Hasan Basri Çantay, Sabahattin Ali gibi birçok değeri, usta kalemi bağrından çıkarmış bir şehirde bugün gerçekten kayda değer bir iş yapıyoruz. Okuyan, yazan, duygularını kağıda döken insan sayısının her geçen gün azaldığı bir toplumda 149 öğrencinin eline kalemi, kağıdı alarak “ben de varım” demesi gerçekte kayda değer bir iş. Kayda Değer adlı bu güzel kitapta denemesi yer alan, şiiri, hikayesi yayımlanan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Kendinizle gurur duyabilirsiniz. Ben bu topraklardan daha nice Ömer Seyfettin'ler, Reşat Nuri Güntekin'ler, Necip Fazıl'lar, Yahya Kemal'ler, Sabahattin Ali'ler yetişeceğine ve gençlerimizin değerlerimizle adım adım büyüyeceğine yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.

Program; öğretmenler Mustafa Süs ve Kudret Zeytun'un kitap yazarı olarak tecrübe paylaşımları, sponsor Murat Tuna ve kitap komisyonunda görev alan öğretmenlere teşekkür belgesi ve plaket takdimi ile sona erdi.

Edremit 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleştirilen tanıtım törenine Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Balıkesir Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Edremit İlçe Milli Müdürü Yusuf Koç, idareci, öğretmen ve öğrenciler katıldı.