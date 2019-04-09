Edremit'te geleneksel çocuk oyunları ödülleri sahiplerini buldu

00'de Edremit Kapalı Spor Salonu'nda düzenlendi.

Törene Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit İlçe Millî Eğitim Müdürü Yusuf Koç, Edremit İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fethi Bilge, okul müdürleri, öğretmenler öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü işbirliği ile öğrencilerin; oyunlarla liderlik, kurallara uyma, paylaşmayı bilme, zamanı verimli kullanma, zihinsel ve bedensel beceriler kazanma ve kendi kültürünü tanıma gibi kazanımlara sahip olmaları amacıyla 2015 yılından bu yana Türkiye çapında düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği, 5 yıldır olduğu gibi bu yıl da Edremit'te renkli görüntülere sahne oldu. Geleneksel Çocuk Oyunları'nın yerini bilgisayar oyunlarının aldığı, hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme ile obez çocukların sayısının hızla arttığı günümüzde, öğrencilerin oyunla başlayan spor alışkanlıklarını bir yaşam biçimi hâline dönüştürmeleri hedefleniyor.

Edremit'te bu yıl 12-27 Mart tarihlerinde düzenlenen yarışmalar Edremit Kapalı Spor Salonunda ve Edremit Stadyumunun suni çim sahasında yapıldı. 1. sınıf öğrencileri fiziksel etkinlik parkuru, 2. sınıf öğrencileri yağ satarım bal satarım oyunu, 3. sınıf öğrencileri mendil kapmaca, 4. sınıf öğrencileri kaleli yakan topu oyunları ile yarıştılar. Edremit'teki 28 okuldan 112 takımın karşılaştığı yarışmaya bin 404 öğrenci katıldı.

Törende dereceye giren okulların öğrencilerine madalya ve kupaları verildi ve topluca hatıra fotoğrafı çektirildi.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, yarışmaya katılan öğrencileri tebrik ederek şenliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. 2, 3, ve 4. sınıf ilçe birincileri, 29 Nisan- 2 Mayıs arasında Balıkesir'de düzenlenecek olan final yarışmasına katılacaklar.