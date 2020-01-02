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Edremit'te gelişigüzel dökülen küller aracı yaktı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde duvar dibine dökülen küller bir aracı yaktı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde duvar dibine dökülen küller bir aracı yaktı.


Edinilen bilgiye göre olay, Tuzcumurat Mahallesi Hamdibey Sokak'ta meydana geldi. Bir evin duvar dibine dökülen kor halindeyken dökülen küller park halindeki otomobili yaktı. Ercan Çevik'e ait 35 V 5880 plakalı otomobilin arka tarafından başlayan yangın aracı sardı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangında alev alan otomobilde, büyük oranda maddi hasar meydana gelirken ekipler, diğer iki otomobili de yanmaktan kurtardı.

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