Edremit'te gençlerin tartışması kanlı bitti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde husumetli olan kişilerin karşılaşması kanlı bitti. Olayda bir kişi ağır, tartışma sırasında yanlarından geçmekte olan 6 yaşındaki çocukta hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Tuzcumurat Mahallesi 132. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık bir ay önce kız konusunda tartışan gençler, karşılaşınca aralarından yeniden münakaşa çıktı. S.Y.(22) isimli kişi E.Ö.(16) isimli kişiye tartışmanın büyümesi üzerine Magnum marka tüfek ile 3 el ateş etti.

E.Ö.'ye sırtından çok sayıda saçma isabet etti. Bu sırada oradan geçmekte olan 6 yaşındaki A.Ç. isimli çocukta göğüs ve yanak bölgesinden saçmaların gelmesi sonucu hafif şekilde yaralandı. Ağır yaralanan E.Ö. önce Edremit Devlet Hastanesi'ne oradan ise Balıkesir'e sevk edildi. E.Ö.'nün yoğun bakımdan çıktığı öğrenilirken, 6 yaşındaki A.Ç. isimli çocuğun ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan S.Y. ise polis tarafından suç aleti ile kısa sürede 4 adet dolu kartuş ile birlikte yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.